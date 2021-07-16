Первая ракетка Украины Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Монфиса

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина 16 июля вышла замуж за француза Гаэля Монфиса.
Об этом брат спортсменки Юлиан Свитолин написал в своем Instagram.
Пара сыграла свадьбу в Швейцарии. Элина Свитолина стала миссис Монфис, но в теннисном туре будет выступать под своей фамилией.
Теннисисты встречаются с 2019 года, а в феврале пара взяла паузу в отношениях. Но уже в апреле Свитолина и Монфис сошлись снова и объявили о помолвке.
На свадьбу спортсменка надела брючный костюм и накидку с бриллиантами.
- В сентябре 2020 года первая ракетка Украины теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Страсбурге.
- А в мае Свитолина заняла восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) топ-20 лучших теннисисток мира последнего десятилетия.