В Сумах для детей и подростков ввели комендантский час с 22:00

В Сумах детям и подросткам запретили находиться с 22:00 до 6:00 в развлекательных заведениях, кафе, на улицах и других общественных местах без взрослых.
Соответствующее решение Сумской городской совет принял 14 июля.
Как отмечается, в учреждениях имеют право требовать у посетителей документы, подтверждающие достижение 16-летнего возраста.
К тому же горсовет поручил усилить контроль за пребыванием в учреждениях молодежи Управлению образования и науки, Центру социальных служб, отделу торговли, быта и защиты прав потребителей, а также полиции.
Кроме этого, решили усилить контроль за запретом продавать детям до 18 лет алкоголь, слабоалкогольные напитки и табачные изделия. Рейды по заведениям должны проводить один раз в квартал.
В горсовете объяснили, что таким образом пытаются защитить детей, в частности от вовлечения их в пьянство.
- В декабре 2020 года президент подписал закон об усилении защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, который позволяет им жить в названных семьях после 18 лет.