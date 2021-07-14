В Instagram появилась официальная страница Украины

Украина запустила свою официальную страницу в социальной сети Instagram — @ukraine.ua. Ее цель — продвигать положительный имидж Украины среди иностранной аудитории.

Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило 14 июля.

На этой странице посетители и подписчики смогут узнать о популярных туристических направлениях, культурных событиях и фестивалях, инновациях, возможностях, об Украине и украинцах. В оформлении страницы используют фотографии украинских фотографов.