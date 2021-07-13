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Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 400 новых больных

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

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За прошедшие сутки 12 июля в Украине зафиксировали 481 новый случай заражения коронавирусом. Среди заболевших 28 детей и 11 медиков.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за болезни попали 249 человек, 36 — умерли от осложнений. В то же время 750 больных выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки выявили в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.

Также в течение суток в Украине сделали более 83 тысяч прививок от коронавируса. 45 тысяч человек получили первую дозу вакцины, а 37 тысяч — вторую дозу.

  • В Министерстве здравоохранения рассказали, что в конце июля — начале августа в Украине начнется последний, пятый этап вакцинации населения от коронавируса. Тогда прививки будут делать всем желающим. На этом этапе в пункты массовой вакцинации прибудут все доступные в Украине вакцины, в частности Pfizer.
  • Отметим, что Минздрав открыл в Украине почти 200 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.