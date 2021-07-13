Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 400 новых больных

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

За прошедшие сутки 12 июля в Украине зафиксировали 481 новый случай заражения коронавирусом . Среди заболевших 28 детей и 11 медиков.

В больницы из-за болезни попали 249 человек, 36 — умерли от осложнений. В то же время 750 больных выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки выявили в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.

Также в течение суток в Украине сделали более 83 тысяч прививок от коронавируса. 45 тысяч человек получили первую дозу вакцины, а 37 тысяч — вторую дозу.