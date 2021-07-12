«Министра культуры ДНР» будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины

Донецкая прокуратура завершила досудебное расследование в отношении псевдочиновника оккупационной администрации РФ в ОРДЛО Михаила Желтякова. В так называемой «ДНР» он занимал должность «министра культуры».

Ему грозит 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры.

С июня 2015 года мужчина, будучи «министром культуры ДНР», способствовал интеграции временно оккупированных регионов Донбасса с РФ.

Как сказано на сайте так называемого «правительства ДНР», культурой у них занимался Желтяков Михаил Васильевич, 1961 года рождения.

В частности, по его указаниям под видом борьбы с экстремизмом, из библиотечного фонда изымаются произведения украинских авторов, публикации проукраински настроенных граждан, а культурное наследие Донбасса позиционируется как часть истории РФ.