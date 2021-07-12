Крупнейшие украинские госкомпании получили за первый квартал этого года 25 млрд гривен прибыли. Железная дорога и авиация остаются убыточными

Восемь из 15 крупнейших государственных компаний Украины сгенерировали прибыли за первый квартал 2021 года на сумму в 25 млрд гривен.

Об этом со ссылкой на данные их финансовых отчетов пишет «Марлин».

Больше всего прибыли получила компания «Нафтогаз» — 12,6 млрд. Также 4,7 млрд заработал «Оператор ГТС Украины» и 3,7 млрд — «Укрэнерго». Еще 2,3 млрд принесла компания «Укргидроэнерго», а миллиард — «Энергоатом».

В то же время в сфере транспорта фиксируют наибольшие убытки. Причиной этого называют пандемию коронавируса.

Больше всего потеряла «Укрзалізниця». Там сообщают об убытках в 1,7 млрд гривен. Также об убытках отмечают в «Украэрорухе» (205 млн грн) и аэропорте «Борисполь» (196 млн грн).