Сборная Аргентины по футболу побеждает Бразилию и добывает трофей Копа Америка

Сборная Аргентины по футболу с минимальным счетом побеждает в финале сборную Бразилии и добывает трофей Копа Америка.

Поединок состоялся на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Аргентина вышла вперед еще на 22-й минуте усилиями Анхеля Ди Мария. Бразильцы в течение матча имели несколько возможностей забить, но не удалось. Зато в конце матча свой момент упустил и лидер аргентинцев Лионель Месси. Таким образом матч так и закончился со счетом 1:0.

Лучшим бомбардиром и ассистентом турнира стал Лионель Месси. Для него это стал первый серьезный трофей со сборной Аргентины — до этого он в ее составе побеждал только на Олимпиаде и молодежном Чемпионате мира.