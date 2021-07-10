Печерский суд отпустил одного из самых влиятельных воров в законе «Умку» из СИЗО под ночной домашний арест

Печерский районный суд Киева изменил 9 июля меру пресечения одному из самых влиятельных воров в законе Украины Сергею Олейнику («Умке») — его из СИЗО отпустили под ночной домашний арест. Прокуратура подготовила апелляцию на это решение.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

«Умку» вместе с «Лашей Сваном» задержали 21 мая. Следствие установило, что они распределяли «воровской общак», помогали избегать уголовной ответственности другим криминальным авторитетам. Также они решали споры между криминогенными элементами на основе «воровских понятий», занимались бытом заключенных (поставляли им продукты, сигареты и мобильные телефоны, которые в исправительных учреждениях запрещены). Кроме того, они курировали создание call-центров, которые путем мошенничества обманывали потерпевших.

«Умку» и «Лашу Свана» называют самыми влиятельными в Украине ворами в законе. Во время обысков у них изъяли более $3,2 миллиона.