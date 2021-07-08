НАПК требует уволить Слиденко с должности судьи КСУ. Тот написал сотруднику агентства письмо с угрозами

Национальное агентство по предупреждению коррупции просит Комиссию по этике Конституционного суда Украины привлечь Игоря Слиденко к дисциплинарной ответственности, уволив его с должности судьи КСУ.

Агентство утверждает, что судья неоднократно нарушал этические принципы, а потому должен быть уволен, сообщает пресс-служба.

В частности НАПК называет три причины для увольнения:

Первая — подготовка судьей решения КСУ о неконституционности электронного декларирования в условиях конфликта интересов.

Вторая — письмо-угроза Слиденко в адрес сотрудника НАПК с цитатой из романа Александра Дюма-отца.

Третья — заявления судьи в СМИ, свидетельствующие о возможном нарушении этических принципов.

Что касается второго пункта, НАПК объясняет, что сразу после принятия упомянутого решения судья со своей официальной почты slidenko@ccu.gov.ua отправил сотруднику агентства, который вручал ему протокол, письмо на французском.

Антикоррупционный орган предоставил перевод письма:

«А теперь, сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюка, кусайся, если сможешь! Александр Дюма. Три мушкетера, — написал Слиденко и добавил, — P.S. Мерси, господа, и передайте мой привет господину Н.».