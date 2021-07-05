В Грузии погиб украинский альпинист

В Грузии погиб альпинист из Украины.
Об этом сообщается на странице Федерации альпинизма и скалолазания Киева.
«2 июля 2021 в 10:30 по местному времени во время спуска после восхождения на вершину Тетнульд, которое произошло в предыдущий день, 1 июля, в результате срыва на снежном склоне на высоте 3 400 метров погиб Мрачковский Анатолий Николаевич, 1964 года рождения», — сообщили в федерации.
Вершина Тетнульд высотой 4 852 метра расположена в Грузии, в Сванетии, в отроге Главного Кавказского хребта. Отмечается, что восхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов, которые проводила федерация.
«Через четыре часа Анатолий был вертолетом доставлен в местную больницу города Местия, где, к сожалению, врачами была констатирована его смерть», — заявили в федерации.
Там добавили, что погибший не впервые участвовал в учебно-тренировочных сборах, а также самостоятельно ходил в горы. Он покорил такие вершины, как пик Ленина (Таджикистан), Казбек (Грузия), Маттерхорн (Альпы).
- В декабре 2020 года на горе Монблан в Италии сошла снежная лавина, которая погребла под собой нескольких лыжников.
- В ноябре 2019 года в горах Словакии погибли двое украинцев.