На Филиппинах потерпел крушение военный самолет. На борту находились 85 человек

На Филиппинах военный самолет C-130, на борту которого находились десятки человек, разбился при попытке сесть на остров Холо на юго-западе страны.

Об этом сообщает Current News Bulletin.

По информации СМИ, на борту было 85 военных. Всего 15 человек удалось вызволить из горящего самолета, спасательные работы на месте крушения продолжаются.

Генерал Вооруженных сил страны Сирилито Собежана выразил надежду, что остальных членов экипажа также удастся спасти.

«Экстренные службы сейчас на месте, мы молимся, чтобы нам удалось спасти больше жизней», — сказал командующий.