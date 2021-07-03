В Евросоюзе вступил в силу запрет на продажу одноразовых товаров из пластика

В Европейском Союзе вступил в силу запрет на продажу одноразовых товаров из пластика.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Это предусмотрено принятой в 2019 году директивой ЕС о запрете пластиковой посуды. Запрет касается одноразовых ложек, вилок, ножей, тарелок, соломинок для питья, ватных палочек, палочек для размешивания и палочек, на которые крепятся надувные шарики. Также нельзя больше продавать одноразовые контейнеры для еды и для напитков, изготовленные из пенопласта. Предприниматели теперь должны переходить на альтернативу из перерабатываемых материалов вроде стекла и металла.

Также запрещены к продаже будут тарелки и другая посуда из пластмассы на биологической основе или из биоразлагаемого пластика. Аналогичными являются правила и для одноразовой посуды из бумаги, содержащей пластиковый слой или покрытой пластиковой пленкой.