Обвиняемый в разгоне запорожского Майдана экс-глава областного МВД вернулся в Украину. Он снят с розыска

Обвиняемый в разгоне запорожского Евромайдана экс-глава областного управления МВД Владимир Серба вернулся в Украину. 1 июля он явился на заседание Октябрьского районного суда.

Как сообщает «Радио Свобода», Сербу сняли с розыска, в котором он был с 2015 года.

Суд отпустил Сербу под личное обязательство — он должен находиться по адресу проживания своей сестры в Дружковке (Донецкая область).

Адвокаты потерпевших заявили, что обжалуют решение и подали запросы в СБУ и прокуратуру о причинах снятия Сербы с розыска.

Как отмечает Адвокатская совещательная группа, Серба на суде объяснил причины своей неявки тем, что не знал, что в розыске. Об этом он узнал в марте 2020 года, но не являлся в суд из-за боязни подхватить коронавирус. Его адвокат не ходил на заседания, поскольку якобы болел. Сам Серга с 2015 года находился в Ростове-на-Дону.