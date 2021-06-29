Бренд Ким Кардашьян пошьет белье для спортсменок олимпийской сборной США

Бренд белья и одежды для дома Skims американской модели Ким Кардашьян пошьет нижнее белье для женской сборной США на Олимпийских играх 2021 года в Токио.

Об этом Кардашьян сообщила в Twitter.

«С 10 лет я слышала истории об Олимпийских играх от своего отчима, — написала Ким, имея в виду Кейтлин Дженнер. — Когда мне позвонили и пригласили Skims стать частью американской команды на Олимпиаде, я вспомнила каждый момент, когда восхищалась силой и энергией олимпийских спортсменов», — написала она.

Коллекция для спортсменок выполнена в соответствии с минималистичным стилем бренда. На одежде присутствуют логотип Team USA и американский флаг. В заявлении компании сообщается, что все спортсменки олимпийской команды получат комплекты от Кардашьян бесплатно, а рядовые поклонники смогут приобрести понравившиеся предметы из коллекции в июле. Она появится в продаже накануне открытия Олимпийских игр, запланированного на 23 июля.