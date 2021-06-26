Турция начала строительство канала «Стамбул», который соединит Мраморное и Черное моря

В Турции сегодня, 26 июня, заложен фундамент первого моста в рамках реализации проекта канала «Стамбул», который соединит Мраморное и Черное моря. Канал станет альтернативой Босфору.

Об этом сообщает Anadolu.

Канал должен разгрузить пролив Босфор, судоходство в котором ежегодно становится все более интенсивным. В год его проходит более 43 тысяч судов, хотя по международным соглашениям показатель не должен превышать 25 тысяч.

По прогнозам властей Турции, «Стамбул» должны закончить через 6 лет. Стоимость проекта оценивается примерно в $15 млрд. Протяженность новой водной артерии составит 45 км. Глубина канала — 20,75 м, а ширина — 275 м. Вдоль канала планируют построить новые города, соединенные шестью мостами.

Anadolu

На канал «Стамбул» не будет распространятся конвенция Монтре, которая действует в отношении Босфора и Дарданелл. Эта конвенция дает Турции контроль над проливами в пределах ее границ и гарантирует доступ для гражданских и военных судов, но позволяет ограничивать доступ последним.