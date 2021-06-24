История африканки, которую хотели внести в Книгу рекордов Гиннесса после рождения 10 детей, оказалась выдумкой. Она даже не была беременна

Жительница Южной Африки, 37-летняя Госиаме Ситхол, которая якобы родила сразу 10 детей, даже не была беременна.
Об этом со ссылкой на власти южноафриканской провинции Гаутенг пишет The South African.
«Врачи выяснили, что Ситхол в последнее время детей не рожала. Кроме того, было установлено, что в последнее время она не была беременна», — отмечается в заявлении правительства.
Также отмечается, что женщину отправили в психиатрическую больницу.
«Сначала ее должны были продержать в больнице 72 часа, но после завершения предварительного обследования в понедельник, 21 июня, врачи рекомендовали оставить ее в больнице еще на 7 дней для наблюдения согласно закону о психическом здоровье», — добавили в правительстве.
Адвокат женщины Рефило Мокоэна заявила, что Ситхол «сейчас удерживают против ее воли», и заверила, что обратится в суд, чтобы ее отпустили.
Заметим, в интернете ранее появилось фото женщины с большим животом, сейчас неизвестно, каким образом были сделаны эти кадры. Родные Ситхол пока не подтвердили, что женщина действительно стала многодетной матерью. Вероятный отец детей несколько раз пытался посетить женщину и детей, но она отказывалась рассказывать, где она находится и в каком состоянии младенцы.
Кроме этого, власти Гаутенга собираются подать в суд на журналиста сайта Pretoria News (входит в медиахолдинг Independent Group) Пита Рампеди, написавшего о «рождении десяти младенцев».
В своем письме к главному редактору Independent Media, который цитирует TimesLIVE, Рампеди извинился за «репутационные убытки», которые эта история причинила «группе, компании и моим коллегам в целом».
«Я доверял источникам, потому что познакомился с ними за несколько месяцев. У них не было причин лгать мне о беременности. Для меня это была история праздника. Поэтому я не требовал документальных доказательств беременности, таких как, например, сканы и медицинские карты, как я обычно делаю с журналистскими расследованиями. Я подумал, что здесь нечего исследовать», — заявил он.
В то же время журналист на своей странице в Twitter уверяет, что «женщина была беременна и родила», но не может подтвердить «точное место, где Ситхол родила, а также местонахождение и состояние здоровья детей».
- 8 июня издание Pretoria News сообщило о женщине из Южной Африки, которая якобы родила сразу 10 детей — семерых мальчиков и трех девочек, установив новый мировой рекорд Гиннесса.
- Ранее ряд СМИ сообщали о рекордном рождения детей в Марокко — тогда якобы родились сразу девять детей. Однако достижение пока не внесли в Книгу рекордов.
- Действующей рекордсменкой является американка Нади Сулеман, родившая в 2009 году сразу восьмерых младенцев — шестерых мальчиков и двух девочек. Ее дети были зачаты с помощью экстракорпорального оплодотворения.