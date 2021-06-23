Госстат: Украинцы больше всего тратят денег на еду, коммунальные услуги и транспорт

Государственная служба статистики обнародовала данные о расходах украинцев в первом квартале 2021 года. Больше всего денег украинцы тратят на еду.

Об этом сообщается в экспресс-выпуске Госкомстата.

На статью расходов «Продукты питания и безалкогольные напитки» украинцы в среднем тратят 39,5% своих средств. Также среди наибольших затрат — жилье и коммунальные услуги (18%).

На третьем месте оказались расходы на транспорт — 7,9%. Недалеко и расходы на алкоголь, табак и наркотики — 7,5%. Также 6,1% денег украинцы вынуждены тратить на здравоохранение. На одежду и обувь приходится только 4,5% расходов.

На «Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья» украинцы тратят 3,4% средств, на «Отдых и культуру» — 3,0%, на «Связь» — 2,5%, на «Рестораны и гостиницы» — 2, 3%, на образование — 1,5%, на «Разные товары и услуги» — 3,8%.