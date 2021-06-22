ГБР разоблачило группу правоохранителей, которые сбывали наркотики в Киевском СИЗО

Следователи ГБР разоблачили группу правоохранителей «Киевского следственного изолятора», которые систематически сбывали наркотики на территории СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, 29-летний сотрудник СИЗО организовал каналы распространения наркотиков на территории учреждения и обеспечивал «прикрытие» этой деятельности.

В группу входили по меньшей мере четыре сотрудника следственного изолятора. Они хранили наркотики в своих комнатах и шкафах для последующего сбыта. Их задержали при продаже очередной партии наркотиков.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Им инкриминируют ч. 3 ст. 307 УК Украины: хранение, перевозка, пересылка и сбыт наркотических и психотропных веществ, совершенные организованной группой.