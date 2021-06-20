Ватикан может объявить святым одного из основателей Европейского Союза

Ватикан начал рассмотрение возможности признать святым первого президента Европейского парламента и одного из основателей Европейского Союза Роберта Шумана.

Об этом пишет Politico.

Папа Римский Франциск издал декрет, в котором признал «героические добродетели» благочестивого католика Шумана, гражданина Франции из Люксембурга, родившегося в 1886 году.

Обнародование декрета — это первый шаг на пути к канонизации и предоставляет Шуману титул «досточтимого». Как отмечает издание, чтобы продолжить процесс канонизации, необходимо доказать причастность Шумана к совершению как минимум двух чудес.

Указ Ватикана также признал героические добродетели и чудеса других мужчин и женщин, в том числе десяти монахинь, убитых советскими войсками в Польше в конце Второй мировой войны.

Шуман родился в Люксембурге в 1886 году, но позже стал гражданином Франции. В 1940 году, после оккупации Франции Германией, его арестовало гестапо, однако Шуману удалось бежать. До конца второй мировой войны он скрывался.

После войны Шуман был 132-м премьер-министром и 187-м главой Министерства иностранных дел Франции. В 1950 году, 9 мая, он представил документ, впоследствии названный его именем — в декларации Шумана предлагалось объединить угольную и сталелитейную промышленности нескольких европейских стран, чтобы избежать конфликтов между ними в будущем. Сейчас в Европе 9 мая отмечается как «День Европы» именно благодаря декларации Шумана.

В 1951 году Франция, Западная Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург подписали Парижский договор, создав Европейское объединение угля и стали. В 1957 году этот союз преобразовался в Европейское экономическое сообщество, а в 1993 — в Европейский Союз.

Кроме того Шуман в 1949 году приложил руку к созданию НАТО и был первым президентом Европейской парламентской ассамблеи — предшественницы Европарламента. Когда он покинул этот пост, Шуману присвоили почетный титул «Отец Европы».

Как пишет «Русская служба Би-би-си», в прошлом году, на 70-ю годовщину декларации Шумана, Папа Римский Франциск заявил, что именно она «привела к долгому периоду мира и стабильности, который мы переживаем сегодня».

Канонизации Шумана уже много лет добиваются прихожане церкви французского города Мец и расположенная в городе частная организация Институт Святого Бенедикта. После признания его «героических добродетелей» его могут причислить к лику блаженных, но для этого церковь должна официально признать, что молитвы, посвященные Шуману после его смерти, привели к чуду. Факт чуда должен подкрепляться доказательствами.

Как правило, чтобы признанный «блаженным» человек был полностью канонизован, необходимо, чтобы вознесенные к нему молитвы стали причиной еще одного чуда — тогда усопший объявляется святым.