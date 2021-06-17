Украинский посол в Германии объявил бойкот выставке о советских военнопленных. У президента ФРГ его раскритиковали

Завтра, 18 июня, в Германии открывается выставка по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз, в которой принимает участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Выставка будет проходить в Немецко-русском музее «Берлин-Карлсхорст». Из-за этого посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что будет бойкотировать выставку.

В комментарии изданию Tagesspiegel он заявил, что причина лежит в названии музея. Он сказал, что оно «полностью вводит в заблуждение», ведь постоянно действующая экспозиция посвящена войне с СССР, преемником которого де-факто признают лишь Россию.

Мельник раскритиковал Россию за претензии на «монополию» на победу во Второй мировой войне. «Тот факт, что украинцы сделали важный вклад в освобождение Европы от нацистского господства и при этом пролили очень много крови, цинично унижается или даже отрицается [...]. Вина немцев в нацистских преступлениях до сих пор рассматривается только по отношению к России и русским. Другие нации, такие как украинцы, пострадавшие серьезно, а также Беларусь и страны Балтии, просто игнорируются», — заявил Мельник.

Реакция

Как передает Укринформ, в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что хотят избежать политизации этой темы. Высказывания посла там «приняли к сведению и с некоторым удивлением».

Представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что на выставку приглашены послы всех стран-преемников СССР, а также руководители трех партнерских музеев из трех стран. Она добавила, что в памяти среди жертв нацизма ФРГ не выделяет какие-то отдельные группы и помнит все пострадавшие народы бывшего Советского Союза.

Как сообщает DW, у президента Штайнмайера считают, что Мельник своим бойкотом оказывает «плохую услугу Украине».

В президентской канцелярии решение посла вызывало сожаление. Там отметили, что обвинения Мельника в необъективной оценке потерь СССР вредят немецко-украинским отношениям.