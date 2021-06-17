Рада приняла закон о независимости Нацсовета по вопросам телерадиовещания. Вот что он предусматривает

Верховная Рада приняла закон о реформировании Нацсовета по вопросам телерадиовещания, который должен восстановить конкурс и установить перечень требований к кандидатам на должности членов Нацсовета.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Член комитета по вопросам информационной политики Евгения Кравчук объяснила, что в законе говорится о том, как сделать медийный регулятор стабильным и независимым от олигархов и при этом выполнить все международные обязательства и устранить дискриминационные положения.

Закон предусматривает, что кандидатов в члены Нацсовета будет выдвигать парламент (1 фракция — 1 представление), а также общественные организации и творческие союзы (1 общественная организация — 1 представление). Голосование будет происходить не пакетно, а отдельно по каждому кандидату.

Согласно закону, обеспечивается и соблюдение гендерного равенства. Если во время голосования за членов на вакантные должности несколько человек имеют одинаковое количество голосов, предпочтение отдается кандидату того пола, представителей которого меньше среди действующих членов.

Что касается зарплаты членов, то должностной оклад главы Нацсовета составляет 90,8 тысячи гривен, первого заместителя главы — 84 тысячи, заместителя главы и ответственного секретаря — 79,4 тысячи, члена — 74,9 тысячи.

Члены Нацсовета будут работать на постоянной основе и не смогут занимать другие должности, в том числе и на общественных началах. Также они не смогут получать гонорар и вознаграждение за другую работу, кроме научной и творческой деятельности.