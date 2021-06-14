В Украине введут международную сертификацию навыков владения компьютером (ICDL — European Computer Driving Licence), которая позволит украинцам подтверждать свои навыки работы с ПК в более чем 100 странах.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Сертификация ICDL, которая подтверждает компетенцию, содержит теоретические и практические задачи базового уровня. Она нужна в случае поступления в иностранные учебные заведения, при трудоустройстве, а также для обучения и сертификации цифровых навыков государственных служащих.