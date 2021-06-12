Зеленский создал Центр современного искусства Ивана Марчука

Президент Владимир Зеленский своим указом создал Центр современного искусства Ивана Марчука.

Об этом сообщил Офис президента.

Кабинет министров вместе с представителями творческой общественности должен разработать в месячный срок концепцию музейно-культурного центра и план по его созданию. Кроме того, правительство должно обеспечить проведение промо-кампании этого центра.

Также правительство должно предусмотреть в 2021—2022 годах средства на реконструкцию зданий для Музейно-культурного центра современного искусства Ивана Марчука и рассмотреть вопрос о привлечении к созданию центра средств благотворителей.

Государственное управление делами должно обеспечить реконструкцию зданий, в которых будет расположен музейно-культурный центр, и передать их в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.

85-летний Марчук является лауреатом Национальной премии имени Шевченко и членом научного совета Международной академии современного искусства в Риме. В советские времена долго не мог официально выставлять свои произведения и подвергался притеснениям и преследованиям со стороны КГБ. В 1989—2001 годах жил в Австралии, Канаде и США. В 2007-м попал в рейтинг «100 гениев современности» британской газеты The Daily Telegraph. В активе художника — около 5 тысяч произведений, он провел более 150 персональных и около 50 коллективных выставок.