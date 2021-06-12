В Китае 27 чиновников привлекли к ответственности из-за массовой гибели марафонцев в Ганьсу

Власти Китая привлекли к ответственности 27 чиновников из-за гибели 21 спортсмена во время майского горного ультрамарафона в провинции Ганьсу.
Об этом сообщает BBC.
Глава округа Цзинтай, где проходила гонка, лишился должности, а местного мэра и главу Коммунистической партии города Байинь привлекли к дисциплинарной ответственности. Ряд чиновников получили предупреждение за пренебрежение службой, потеряв баллы социального рейтинга.
Владелец компании-организатора марафона Чжан Сяоянь задержан. Ему предъявлено уголовное обвинение.
В стране приостанавливают все спортивные мероприятия, не имеющие четкого надзора, правил и стандартов безопасности.
- 22 мая в 100-километровом ультрамарафоне в провинции Ганьсу погиб 21 бегун. Одним из погибших оказался национальный рекордсмен Лян Цзин. Причиной массовой гибели стало резкое ухудшение погоды — марафонцы пострадали от урагана, ледяного дождя и резкого падения температуры. Часть спортсменов спаслась в пещерах и ущельях.