В США ловца лобстеров проглотил кит. Мужчина выжил

Американский ловец лобстеров Майкл Паккард выжил после того, как его проглотил горбатый кит. Во рту у кита он пробыл примерно 30-40 секунд.

Об этом сообщает CBS Boston News.

Инцидент произошел 11 июня у берегов города Провинстаун (штат Массачусетс). Паккард рассказал, что нырял с аквалангом с катера и в какой-то момент, будучи на дне, почувствовал сильный толчок, после чего «все потемнело».

Сначала Паккард подумал, что оказался внутри белой акулы, но чувствовал, что зубов вокруг нет. Тогда он подумал про кита. «Я почувствовал, что могу двигаться, и то, что животное сжимает мышцы во рту», — рассказал он, добавив, что на секунду у него мелькнула мысль о смерти.

Неожиданно кит вынырнул на поверхность и выплюнул Паккарда. Мужчина самостоятельно добрался до катера. Из повреждений он получил лишь вывихи колен. После встречи с китом Паккарда госпитализировали.

Зоологи случай Паккарда назвали крайне редким. Киты обычно не трогают людей. Вероятно, кит захватывал ртом добычу рядом с Паккардом и проглотил того случайно.