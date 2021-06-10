Харьковский стадион «Металлист» передали в собственность города

Харьковский областной совет передал в коммунальную собственность города стадион «Металлист».

Об этом сообщается на сайте совета.

«Областной совет решил передать из совместной собственности территориальных общин области в коммунальную собственность территориальной общины Харькова с обязательством использовать [стадион] по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность», — сказано в решении.

В собственность Харькова перешло коммунальное предприятие «Областной спортивный комплекс Металлист», а также недвижимое и движимое имущество, закрепленное за ним на Плехановской улице.

Комплекс «Металлист» включает в себя футбольное поле, четыре трибуны на 40 тысяч мест, 16 полей для мини-футбола, теннисный корт, баскетбольную площадку, два конференц-зала, четыре ресторана и сувенирный магазин.