Двое немцев-велосипедистов, которых задержали на границе, едут в Киев. Их отпустили через сутки

Двое немцев-велотуристов, которые думали, что Украина в Евросоюзе и были задержаны на границе во Львовской области, движутся в Киев. Украинские пограничники отпустили их через 24 часа после задержания.

Об этом пишет Deutsche Welle.

36-летний Мориц Геллер (один из велосипедистов) рассказал, что ему и Морису Гебгарду после освобождения пришлось вернуться в Польшу и уже оттуда въезжать в Украину через пункт пропуска.

По его словам, он с другом не заметил как нарушил правила пересечения. Геллер добавил, что при задержании и дальше пограничники обращались с ними корректно.

Геллер рассказал, что из Германии они едут в Таиланд и дальше по маршруту у них Россия. После повторного въезда в Украину они останавливались во Львове и двинулись в Киев, где планируют получить российскую визу.