Парламент Албании объявил президенту импичмент

Депутаты парламента Албании на чрезвычайной пленарной сессии проголосовали за импичмент президента страны Илира Меты, которого они обвинили в нарушении албанской конституции.

Об этом пишет AР.

В 98-страничном отчете парламентского следственного комитета говорится, что президент Илир Мета нарушил 16 статей конституции перед всеобщими выборами в Албании 25 апреля и должен быть отстранен от должности за год до истечения срока его полномочий.

В конце апреля 49 правящих депутатов-социалистов обратились за помощью в следственный комитет. Они обвиняют Мету, бывшего социалистического премьер-министра, который покинул партию много лет назад, в разжигании нестабильности и насилия в балканском государстве и в поддержке политической оппозиции перед выборами.