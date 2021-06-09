Расследование Bellingcat: Отравители Навального пытались убить поэта Быкова «Новичком»

Расследователи Bellingcat и Insider выяснили, что причастные к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального сотрудники ФСБ России пытались также отравить и российского поэта и активиста Дмитрия Быкова.

Журналисты выяснили, что как минимум за год до покушения за Быковым велась слежка, в которой участвовали сотрудники Института криминалистики ФСБ и Службы по защите конституционного строя (Вторая служба ФСБ). В частности, это были Владимир Паняев и Валерий Сухарев, пользовавшийся паспортом на имя Николай Горохов. Они регулярно следовали за Быковым во время его поездок по стране.

13 апреля 2019 года Быков вместе с женой прибыли в Новосибирск для участия в национальном диктанте. К тому времени указанный сотрудник ФСБ Паняев и Иван Осипов из «Лаборатории» (научно-исследовательский институт №2 ФСБ) прилетели в Новосибирск (под именами Владимир Алексеев и Иван Спиридонов). Они улетели в Москву на следующий день.

Быков поселился в гостинице Domina, где, по мнению расследователей, сотрудники ФСБ и нанесли яд. После выступления в Новосибирске поэт отправился в Екатеринбург, а позже — в Уфу читать лекцию. Именно во время перелета в столицу Башкортостана 16 апреля поэту стало плохо. Расследователи предполагают, что отравление случилось лишь на третий день потому, что Быков повторно надел одежду, на которую уже могли нанести яд.