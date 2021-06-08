ПЦУ наказала священника-депутата Дедюхина за пост об ответственности женщин за аборты

Епархиальный совет Полтавской епархии Православной церкви Украины наказал священника, депутата Полтавского горсовета от «Европейской солидарности» Александра Дедюхина за пост об абортах и ​​ответственности женщин за секс, который спровоцировал скандал.

Решением совета Дедюхин отстранен от богослужений до 19 августа. Также ему на три месяца (до 6 сентября) запретили публичную деятельность в соцсетях.

В ПЦУ считают, что пост Дедюхина унижает человеческое достоинство, разжигает вражду и противоречит «фундаментальным принципам христианской морали». В ПЦУ также проанализировали другие посты священника в Facebook — в них тоже нашли «некорректные, а иногда недопустимые для священнослужителя высказывания».

Дедюхину порекомендовали за это время обдумать свой выбор — быть священнослужителем или выбрать «путь светского политика и блогера». В случае повторного нарушения Дедюхину грозят более суровые канонические ограничения.

Что произошло?

1 июня в День защиты детей Дедюхин опубликовал пост, в котором осудил женщин за аборты.

«Мне здесь горячо пишут, мол, нельзя считать женщину только инкубатором, матка — это ее тело, а все противники абортов пусть забирают эмбрионы и растят их сами. Просто если хотя бы на мгновение допустить перепонки между извилинами, то можно узнать, что эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. Как старые люди говорят, сучка не захочет — кобель не вскочит. И если ты уже дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность», — написал Дедюхин.

Пост священника осудили в комментариях, в ПЦУ и «Евросолидарности». Многие потребовали исключить Дедюхина из партии, а сам священник заявил, что «ни словом не обмолвился» о запрете абортов и ему это «приписали». Свой пост Дедюхин удалил.