Канадский певец Брайан Адамс снимет календарь Pirelli на 2022 год

Канадский певец и фотограф Брайан Адамс станет автором календаря Pirelli на 2022 год, что по сути означает его официальное признание на мировом уровне как фотографа.

Об этом итальянская компания сообщила в своем Instagram.

«Я горжусь, наконец, объявить, что я фотограф календаря Pirelli на 2022 год», — сказал Адамс в 10-секундном ролике.

Адамс работает фотографом более 10 лет. За свою карьеру он фотографировал множество деятелей поп-культуры, а также работал над рекламами для известных брендов. Среди его клиентов Эми Уайнхаус, Робби Уильямс, Памела Андерсон, Синди Кроуфорд, королева Елизавета II и другие. Работы Адамса выставлялись в таких галереях как Saatchi и Fotografiska в Стокгольме.

Как отмечает WWD, выпуск календаря в 2021 году был приостановлен (из-за пандемии) впервые с 1983 года. В марте 2020 года компания пообещала пожертвовать €100 тысяч на поддержку исследований COVID-19 и борьбу с распространением вируса.

Автором прошлого календаря за 2020 год стал Паоло Роверси, известный по сотрудничеству с Vera Wang, Dior и Giorgio Armani.