ФБР распространяло свой мессенджер среди преступников. Он помог задержать более 200 злоумышленников

Федеральное бюро расследований США совместно с полицией Австралии и Новой Зеландии сумело задержать более 200 преступников благодаря разработанному правоохранителями мессенджеру.

Об этом пишет BBC.

Операция началась в 2018 году, когда ФБР взяло под контроль зашифрованный мессенджер под названием ANOM. Преступники распространяли этот мессенджер на специальных мобильных устройствах, на которые нельзя было звонить или отправлять сообщения. Отмечается, что беглый австралийский торговец наркотиками Хакан Айик стал ключевой фигурой в этой схеме, порекомендовав приложение криминальным сообщникам.

Устройства распространялись среди лидеров преступников, что дало другим злоумышленникам уверенность в использовании платформы.

В итоге правоохранители смогли прочитать миллионы сообщений в «реальном времени» с описанием планов убийств, массового ввоза наркотиков и других схем. Задержаны 224 преступника. Австралийская полиция изъяла три тонны наркотиков и 45 миллионов австралийских долларов ($35 миллионов) наличными и активами. Всего в операции участвовали более 9 тысяч полицейских.