На американских военных подали в суд за ошибочный штурм завода в Болгарии. Командование наказывать бойцов не будет

Владелец завода по производству оливкового масла в Чешнегирово (Болгария) подал в суд на американских участников военных учений Swift Response 2021, которые по ошибке штурмовали цех завода 11 мая.

Об этом сообщает Associated Рress.

Какие именно претензии выдвинул владелец завода Марин Димитров не сообщается.

Посольство США в Болгарии уже приносило извинения компании и сотрудникам. Армия США также отреагировала на инцидент, но сообщила, что не будет наказывать участников штурма. Инцидент расследуют, чтобы определить источник ошибки и четко установить тренировочные зоны для будущих учебных операций.

В официальном заявлении армии сказано, что группа бойцов 173-й воздушно-десантной бригады не применяла оружие во время «зачистки» здания и посчитала цех завода частью тренировочной зоны. По плану учений бойцы прочесывали здания и бункеры прилегающей авиабазы, которую брали под контроль итальянские десантники.

«Армия США серьезно относится к учениям и уделяет приоритетное внимание безопасности солдат, союзников и гражданских лиц. Мы искренне приносим извинения заводу и его сотрудникам», — сказано в заявлении.