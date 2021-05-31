Франция отправит США новую статую Свободы

Во Франции создали новую статую Свободы, которую снова отправят в США как знак дружбы между обеими странами.
Об этом пишет Politico.
Идея создать новую статую и отправить ее Штатам родилась еще в 2019 году, но была отложена из-за пандемии коронавируса. Этой зимой к ней снова вернулись.
Новая статуя будет значительно ниже оригинальной — всего 2,83 метра. Ее привезут в Нью-Йорк 4 июля, в День независимости США.
Этим шагом Франция хочет продемонстрировать свою верность историческим французско-американским связям, а также дружбе между обеими странами. Статую разместят в саду резиденции посла Франции в Вашингтоне.
- Оригинальную статую Свободы, которая сейчас является одним из главных символов США, привезли туда весной 1885 года. Ее создали во Франции, а одним из инженеров был известный Густав Эйфель. В Штаты статую привезли в разобранном виде. Торжественное открытие состоялось в октябре 1886 году.