Франция отправит США новую статую Свободы

Во Франции создали новую статую Свободы, которую снова отправят в США как знак дружбы между обеими странами.

Об этом пишет Politico.

Идея создать новую статую и отправить ее Штатам родилась еще в 2019 году, но была отложена из-за пандемии коронавируса. Этой зимой к ней снова вернулись.

Новая статуя будет значительно ниже оригинальной — всего 2,83 метра. Ее привезут в Нью-Йорк 4 июля, в День независимости США.

Этим шагом Франция хочет продемонстрировать свою верность историческим французско-американским связям, а также дружбе между обеими странами. Статую разместят в саду резиденции посла Франции в Вашингтоне.