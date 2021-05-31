Кусок космического мусора повредил часть МКС

Кусок космического мусора повредил часть Международной космической станции.

Об этом сообщает Science Alert.

Часть мусора, «слишком малая, чтобы ее отследить», повредила робототехническую руку Canadarm2. Отмечается, что инструмент все еще работает, однако объект пробил тепловую изоляцию и повредил нижнюю стрелу.

Неизвестно, когда именно произошел инцидент. Повреждение заметили 12 мая во время плановой проверки. NASA и Канадское космическое агентство (CSA) работают вместе, чтобы получить подробные изображения и оценить ущерб.

NASA

«Результаты текущего анализа показывают, что производительность руки остается неизменной. Повреждены небольшие участки стрелы и теплового одеяла. Canadarm2 продолжает осуществлять запланированные операции», — отметили канадские ученые.

Издание обращает внимание, что проблема космического мусора усиливается. В прошлом году МКС пришлось трижды выполнить аварийные маневры, чтобы избежать столкновения с космическим мусором на высоте около 400 км.