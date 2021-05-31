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В США в авиакатастрофе погиб «американский Тарзан» — актер Джо Лара

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
В США в авиакатастрофе погиб «американский Тарзан» — актер Джо Лара

Twitter / BERNAMA TV

Американский актер Джо Лара, который был известен благодаря главной роли в ряде фильмов о Тарзане, погиб в авиакатастрофе.

Об этом пишет Sky News.

Небольшой самолет упал в озеро недалеко от города Смирна. На борту находились семь человек, все они погибли.

Вместе с Джо Лара на борту была и его жена Гвен. Сейчас спасатели продолжают поиски тел.

  • Джо Лара начал актерскую карьеру в 1988 году. Он сыграл главную роль в нескольких фильмах о Тарзане, а также снимался еще в некоторых американских боевиках, таких как «Стальная грань» или «Американский киборг: Стальной воин». У него была также роль и в сериале «Спасатели Малибу».
  • В 2002 году Лара официально заявил, что прекращает актерскую карьеру, чтобы сфокусироваться на музыке. Кроме съемок в фильмах, он играл музыку в стиле кантри.