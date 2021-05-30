В МИД сообщили о смерти украинского дипломата

В Министерстве иностранных дел сообщили о смерти украинского дипломата, бывшего посла в Таиланде Андрея Бешты.

Об этом сообщается на странице МИД в Facebook.

«С глубокой скорбью сообщаем, что 30 мая на 45-м году жизни скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Петрович Бешта», — говорится в сообщении.

Также свои соболезнования выразил и президент Владимир Зеленский.

«Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам нашего государства», — отметил он.

Андрей Бешта начал работу в МИД в 1998 году. Долгое время работал в центральном аппарате МИД, а также в постоянном представительстве Украины в ООН.

С ноября 2015 года был послом Украины в Таиланде, а с 2017 года — еще и Лаосе и Мьянме по совместительству. 6 апреля 2021 года он был уволен указом президента в рамках плановой ротации. Но нового посла на место Бешты до сих пор не назначили.