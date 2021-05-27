Легализация средств: НАБУ сообщило о подозрении брату экс-главы Госинвестпроекта Каськива

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении родному брату бывшего главы Госинвестпроекта Владислава Каськива — Александру.
Об этом пишет пресс-служба НАБУ.
«26 мая 2021 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины при процессуальном руководстве САП сообщили родному брату бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами о подозрении в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем», — говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что это уже второй подозреваемый среди близких родственников Каськива, которые участвовали в этой схеме.
Следствие установило, что Госинвестпроект выдавал займы двум частным компаниям на реализацию национальных программ на сумму в 259 миллионов гривен. Эти компании имели признаки фиктивности и были связаны с руководством Госинвестпроекта.
Полученные средства были перечислены на счета иностранных компаний на Кипре, бенефициаром которых был родной брат Каськива. Впоследствии компании приобрели доли в уставных капиталах украинских компаний, которые скупили более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях.
- В марте 2019 года САП сообщила, что Интерпол объявил в розыск Александра Каськива. Ему присвоили «красную карточку», о чем правоохранители сообщили странам-подписантам Европейской конвенции о выдаче.
- 5 апреля Киевский апелляционный суд отменил заочный арест родного брата экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива Александра. В конце мая Национальное антикоррупционное бюро передало в суд дело о хищении в Госинвестпроекте.