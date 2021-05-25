SOCAR возобновила поставки российского дизельного топлива в Украину

Азербайджанская компания SOCAR начала поставки российского дизельного топлива производства «Роснефти» в Украину.

Об этом изданию enkorr рассказали участники рынка.

«Ресурс объемом около 2 тысячи тонн был импортирован на адрес компании из группы ОККО», — сообщил один из собеседников издания.

Он также добавил, что растаможка топлива состоится до конца дня.

Компания SOCAR стала экспортным оператором нефтепродуктов «Роснефти» в Украине. Только в мае его квота составит 100 тысяч тонн дизеля и 12 тысяч тонн сжиженного газа.