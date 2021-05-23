Под Каменцем-Подольским упал воздушный шар с людьми, один из пассажиров погиб. Полиция открыла производство

В селе Кульчиевцы, недалеко от Каменца-Подольского, упал воздушный шар с людьми.
Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.
Как отмечается, инцидент произошел во время Фестиваля воздушных шаров в субботу, 22 мая, около 20:45. На борту шара находились пилот и пять пассажиров — двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района.
В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук, а его жена, другие пассажиры и 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Сейчас следователи начали досудебное расследование по ч.3 ст. 281 (Нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.
- Несколько лет назад в Знаменке Кировоградской области во время празднования Дня города порывы ветра оторвали воздушный шар от креплений. Он пролетел над стадионом и упал, зацепившись за ветки. На борту шара находились пять пассажиров — трое взрослых и двое детей.