Под Каменцем-Подольским упал воздушный шар с людьми, один из пассажиров погиб. Полиция открыла производство

В селе Кульчиевцы, недалеко от Каменца-Подольского, упал воздушный шар с людьми.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Как отмечается, инцидент произошел во время Фестиваля воздушных шаров в субботу, 22 мая, около 20:45. На борту шара находились пилот и пять пассажиров — двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района.

В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук, а его жена, другие пассажиры и 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Сейчас следователи начали досудебное расследование по ч.3 ст. 281 (Нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.