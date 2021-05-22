В Киеве прошел ежегодный Транс-марш. Есть несколько задержанных

В Киеве в субботу, 22 мая, состоялся марш трансгендеров. Мероприятие стартовало на Михайловской площади, а закончилось на Почтовой, в нем приняло участие около 150 участников.

Об этом сообщают «Радио Свобода» и «Суспільне».

В этом году марш связан с 25 мая 2019 года, когда Всемирная организация здравоохранения исключила 11 диагнозов, связанных с трансгендерностью, из категории психических заболеваний.