Сотрудницу ОБСЕ пять лет назад заметили на свадьбе дочери боевика Бабая. Теперь она работает в Консультативной миссии ЕС в Украине

Сотрудница ОБСЕ Евгения Зимич, которую пять лет назад сфотографировали на свадьбе дочери одного из главарей боевиков Бабая, перешла на работу в Консультативную миссию ЕС в Украине. Еще после того инцидента ОБСЕ обещала уволить ее, но в течение нескольких лет этого не делала.

В апреле 2016 года были опубликованы фотографии Зимич на свадьбе боевиков. Там она находилась даже в жилетке с надписью OSCE.

В ОБСЕ оперативно отреагировали на фотографии. Там отметили, что сами фото были сделаны еще в июне 2015 года, а в самой миссии сожалеют об инциденте.

«Хотя наблюдатели не посещали свадьбу как таковую, фото четко указывают на ошибочное решение с их стороны. Эти наблюдатели больше не работают в миссии», — отметили там.

Но в 2018 году Зимич снова появилась на фотографиях, связанных с ОБСЕ. На этот раз она была на праздновании дня рождения другой сотрудницы Дрины Милфорд. Само же мероприятие проходило в офисе миссии ОБСЕ в Луганской области.

Теперь же Зимич перешла на работу в Консультативную миссию ЕС (КМЕС) в Украине. Эта миссия была образована в декабре 2014 года и занимается помощью украинской власти в реформировании сектора гражданской безопасности. Эксперты миссии предоставляют стратегические консультации и практическую поддержку, чтобы сделать сектор гражданской безопасности Украины эффективным, действенным, прозрачным и таким, что пользуется доверием граждан.

20 мая на сайте ГУ Нацполиции в Кировоградской области появилась новость о том, что представители Консультативной миссии ЕС передали технику и оборудование для ситуационного центра правоохранителей. В ней отмечается, что КМЕС на встрече с руководством местной полиции представляли старший советник по вопросам общей правоохранительной деятельности (Португалия) Луиш Машадо, эксперт по вопросам общей правоохранительной деятельности (Украина) Сергей Гривняк и эксперт операционного департамента (Украина) Евгения Зимич. На фото со встречи также видно, что это та самая бывшая сотрудница ОБСЕ, которую сфотографировали на свадьбе боевиков.