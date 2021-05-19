В Беларуси в жилом районе разбился военный самолет Як-130. Погибли два пилота

В Барановичах на жилой район рухнул учебно-боевой самолет Военно-воздушных сил Беларуси Як-130 - оба пилота погибли.

Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

Самолет Лидской штурмовой авиабазы разбился между двухэтажными домами. Его осколки и части повредили несколько фасадов зданий, но гражданских не задели. Сообщений о раненых нет.

«При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились отвести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилого здания, летчики катапультировались. К сожалению, оба погибли», — заявили в ведомстве.

Погибли майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко.