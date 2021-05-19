В Беларуси в жилом районе разбился военный самолет Як-130. Погибли два пилота

В Барановичах на жилой район рухнул учебно-боевой самолет Военно-воздушных сил Беларуси Як-130 - оба пилота погибли.
Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.
Самолет Лидской штурмовой авиабазы разбился между двухэтажными домами. Его осколки и части повредили несколько фасадов зданий, но гражданских не задели. Сообщений о раненых нет.
«При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились отвести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилого здания, летчики катапультировались. К сожалению, оба погибли», — заявили в ведомстве.
Погибли майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко.
- В марте в России на военном аэродроме под Калугой у бомбардировщика Ту-22М3 сработала система катапультирования, в результате чего погибли три человека.
- В начале марта на востоке Турции в провинции Битлис разбился военный вертолет типа Cougar. Девять военных погибли и четверо пострадали.