Google представила новую версию Android. Это будет наибольшее обновление дизайна в истории

Компания Googlе на ежегодной конференции для разработчиков представила новую версию своей операционной системы — Android 12.

Об этом пишет пресс-служба Google.

«Android 12 включает самую масштабную смену дизайна в истории Android. Мы переосмыслили все, от цветов до форм, света и движения. В результате Android 12 стал более выразительным, динамичным и индивидуальным, чем когда-либо раньше», — подчеркнули в компании.

Там обещают, что теперь пользователи смогут персонализировать дизайн своего смартфона под себя с помощью ряда виджетов и цветовой палитры. Меняться будут и все иконки и уведомления.

Также Google отмечает, что новая операционная система оптимизирует работу процессора, благодаря чему телефон будет медленнее разряжаться.

Особое внимание там уделили и безопасности. На новой Android появится Privacy Dashboard — специальная панель, на которой можно будет увидеть, какие разрешения имеют все приложения на телефоне. А если вдруг какое-то из них прямо сейчас использует камеру или микрофон, то пользователь увидит специальное оповещение об этом.