НБУ договорился с VISA и MasterCard о снижении комиссий карточек. Коммерческие банки уже недовольны

Нацбанк Украины договорился с платежными системами VISA и MasterCard о снижении внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж).

Об этом сообщается на Facebook-странице НБУ.

«Учитывая стратегическую важность для Украины дальнейшего развития безналичной экономики и, в частности, распространения безналичных платежей, был согласован подход к постепенному снижению предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж). Достигнутый компромисс мы считаем сбалансированным и взвешенным», — заявил заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

По его словам, такое решение будет способствовать снижению стоимости безналичных операций для украинцев, которые пользуются платежными карточками.

С 1 июля 2021 года комиссия снизится до 1,2%, с 1 июля 2022 года — до 1%, а с 1 июля 2023 года — до 0,9%.

В коммерческих банках уже выразили свое недовольство таким решением. Соучредитель monobank Олег Гороховский считает, что это было сделано для крупного бизнеса.

«Поздравляю крупных торговцев с победой и желаю больше лояльных, постоянных клиентов. Надеюсь экономия, полученная от снижения ставок эквайринга, поможет крупному бизнесу больше средств направлять на стимулирование покупателей», — отметил он.

Что касается monobank, то Гороховский уже сообщил, что с 1 июля банк серьезно пересмотрит свою систему кэшбека.