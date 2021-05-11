Австралийская авиакомпания Qantas запускает рейс «Доставь меня на Луну»

На сайте компании говорится, что рейс вылетает из внутреннего аэропорта Сиднея в среду, 26 мая 2021 года. Самолет в течение двух с половиной часов будет летать по южному небу.

Австралийская авиакомпания Qantas 12 мая начнет продавать билеты на рейс «Доставь меня на Луну», его пассажиры смогут увидеть Суперлуние — момент наибольшего сближения Луны и Земли.

Билет в эконом-класс стоит от 499 австралийских долларов (более 10 800 гривен), в премиум-эконом — от 899 (более 19 400 гривен), в бизнес-класс — от 1 499 (32 500 гривен).

«На борту нашего самолета B787 Dreamliner, у которого самые большие окна из всех пассажирских самолетов, вы сможете насладиться ночными огнями матери-природы на высоте 12 км, а затем наблюдать восход Суперлуны, который совпадет с полным лунным затмением — очень необычное двойное событие», — отметили в авиакомпании.