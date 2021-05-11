Австралийская авиакомпания Qantas запускает рейс «Доставь меня на Луну»

Австралийская авиакомпания Qantas 12 мая начнет продавать билеты на рейс «Доставь меня на Луну», его пассажиры смогут увидеть Суперлуние — момент наибольшего сближения Луны и Земли.
На сайте компании говорится, что рейс вылетает из внутреннего аэропорта Сиднея в среду, 26 мая 2021 года. Самолет в течение двух с половиной часов будет летать по южному небу.
Билет в эконом-класс стоит от 499 австралийских долларов (более 10 800 гривен), в премиум-эконом — от 899 (более 19 400 гривен), в бизнес-класс — от 1 499 (32 500 гривен).
«На борту нашего самолета B787 Dreamliner, у которого самые большие окна из всех пассажирских самолетов, вы сможете насладиться ночными огнями матери-природы на высоте 12 км, а затем наблюдать восход Суперлуны, который совпадет с полным лунным затмением — очень необычное двойное событие», — отметили в авиакомпании.
Астроном CSIRO доктор Ванесса Мосс будет работать с пилотами, чтобы спроектировать оптимальную траекторию полета, и присоединится к полету, чтобы дать полное представление о Суперлунии и обо всем, что касается космоса и астрономии.
Перед полетом для пассажиров бизнес-класса в аэропорту состоится коктейльная вечеринка с развлекательной программой-сюрпризом. После этого — в 19:30 — путешественники отправятся в полет, а вернутся в Сидней в 22:15. На борту будут доступны эксклюзивные товары, еда и напитки, подарочная сумка и памятный сертификат.
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