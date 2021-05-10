В Евросоюзе для борьбы с отмыванием средств могут ограничить расчеты наличными

Европейская комиссия хочет ограничить наличные расчеты в странах Евросоюза на сумму более €10 тысяч.
Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Мейрид МакГиннесс в интервью Süddeutsche Zeitung.
«Мы говорим о верхней границе в 10 тысяч евро. Достаточно тяжело носить такую сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает», — сказала она.
По словам еврокомиссара, предложение ограничить суммы наличных расчетов является частью изменений в законодательство по борьбе с отмыванием средств, которые Еврокомиссия представит в июле. Она назвала этот пакет законодательных предложений «большим взрывом».
Также МакГиннесс рассказала, что в Европе планируют создать орган, который будет бороться с отмыванием средств и финансированием терроризма.
«У него будет много полномочий и он непосредственно будет контролировать политику некоторых крупных банков по борьбе с отмыванием денег», — пояснила еврокомиссар.
- Ранее в США предложили ввести «налог на богатство» — 2% сборов для семей, владеющих состоянием более $50 млн. По мнению авторов законопроекта, это поможет в борьбе с экономическим неравенством.