В Евросоюзе для борьбы с отмыванием средств могут ограничить расчеты наличными

Европейская комиссия хочет ограничить наличные расчеты в странах Евросоюза на сумму более €10 тысяч.

Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Мейрид МакГиннесс в интервью Süddeutsche Zeitung.

«Мы говорим о верхней границе в 10 тысяч евро. Достаточно тяжело носить такую сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает», — сказала она.

По словам еврокомиссара, предложение ограничить суммы наличных расчетов является частью изменений в законодательство по борьбе с отмыванием средств, которые Еврокомиссия представит в июле. Она назвала этот пакет законодательных предложений «большим взрывом».