The Sunday Times: Двоюродного брата Елизаветы II обвинили в намерениях «продать доступ» к окружению Путина

Двоюродный брат британской королевы Елизаветы II принц Майкл Кентский был готов использовать свой королевский статус для собственной выгоды и за деньги «замолвить словечко» за бизнесменов перед окружением президента России Владимира Путина.

Об этом сообщают газета The Sunday Times и телеканал Channel 4 (требуется подписка). Расследование пересказывает BBC.

Журналисты вышли на контакт с принцем, выдая себя за владельцев золотодобывающей компании из Южной Кореи. Они предложили ему использовать связи и титулы для продвижения интересов компании на российском рынке.

Друг принца, маркиз Рединг описал его как «неофициального посла Ее Величества в России». В расследовании утверждают, что маркиз заявил, что принц может встретиться с Путиным и «замолвить словечко» за компанию, которую «представляли» журналисты. При этом, как утверждается в расследовании, маркиз предупредил, что принц оказывает услуги «конфиденциально».

В расследовании также утверждают, что принц мог отправиться в пятидневную поездку в Россию примерно за 50 тысяч фунтов. Кроме того, авторы материала пишут, что принц был согласен записать видеообращение для рекомендации частной компании на фоне Кенсингтонского дворца, где он живет. Стоимость такой услуги, согласно расследованию, должна была составить $200 тысяч.

78-летний принц Майкл отвергает озвученные в расследовании утверждения. Его официальный представитель заявил, что во время тайной встречи с журналистами маркиз «сделал заявления, которые принц Майкл не хотел бы и не мог бы выполнить». В заявлении также сказано, что принц не контактировал ни с Путиным, ни с его администрацией уже 18 лет. Кроме того, отмечают, что Майкл более 40 лет занимается бизнес-консалтингом и не получает средств из госбюджета.

Deutsche Welle отмечает, что Майкл Кентский знает русский язык и неоднократно бывал в России с деловыми и частными визитами. Он один из немногих британцев, получивших российский Орден дружбы.