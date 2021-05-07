Шахтерам перечислили 237 млн гривен задолженности по зарплате. Общая сумма долга превышает 1,5 млрд

Украинским шахтерам перечислили более 237 миллионов гривен на погашение задолженности по зарплате.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

«Сегодня на счета угледобывающих предприятий было перечислено 237,3 миллиона гривен», — говорится в сообщении.

В то же время Минэнерго обратилось в Минфин с просьбой изменить помесячную роспись ассигнований общего фонда госбюджета на 2021 год по программе «Реструктуризация угольной отрасли» на апрель в объеме 836,5 миллиона гривен с конца 2021 года.

Отметим, по состоянию на 21 апреля, по данным профсоюза работников угольной промышленности Украины, горнякам задолжали более 1,5 миллиарда гривен, в том числе с начала года 1,046 миллиарда.