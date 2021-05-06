Meest выделит общине Львова $300 000 на социальные проекты

Международная группа компаний Meest выделит общине Львова $300 000 на реализацию социальных проектов — в частности, на развитие местной культуры, спорта и социальных активностей.
«Община Львова нуждается во всесторонней поддержке в реализации важных проектов в сферах здравоохранения, социально-культурного развития и развития спорта. Meest хочет, чтобы помощь, которую компания предоставит львовянам была использована максимально эффективно и с ощутимой пользой для них. Наше сотрудничество с исполнительной властью Львова должно стать основой для определения наиболее важных потребностей в развитии общества и оперативного реагирования на них», — подчеркнул президент Meest Ростислав Кисиль.
Это уже не первая социальная инициатива компании Meest. В прошлом году оператор выделил 20 млн грн на закупку медикаментов и медицинского оборудования для украинских больниц, а также доставил во Львов первые партии экспресс-тестов, предметы защиты, лекарства, кислородные концентраторы и медицинское оборудование. В 2021 году Meest профинансировал закупку и доставку в местную Клиническую больницу скорой медицинской помощи современного хирургического робота Да Винчи.
«Компания Meest более 30 лет работает по всему миру, но ее главный офис все эти годы неизменно находится во Львове. Meest не только создает рабочие места и платит налоги в городской бюджет — компания неоднократно помогала городу также социальными инициативами. Именно от власти Львова теперь будет зависеть, чтобы бизнес стал надежным партнером общины Львова в реализации социальных проектов. Это важно, потому что в условиях пандемии, к сожалению, мы слишком ограничены в собственных расходах на эти цели и программы», — отметил глава города Львова Андрей Садовый.
В пресс-службе Meest отмечают, что инициатива может стать хорошим примером для других бизнесов в вопросе реализации стратегий социальной ответственности перед общиной Львова.