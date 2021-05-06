Meest выделит общине Львова $300 000 на социальные проекты

Международная группа компаний Meest выделит общине Львова $300 000 на реализацию социальных проектов — в частности, на развитие местной культуры, спорта и социальных активностей.

«Община Львова нуждается во всесторонней поддержке в реализации важных проектов в сферах здравоохранения, социально-культурного развития и развития спорта. Meest хочет, чтобы помощь, которую компания предоставит львовянам была использована максимально эффективно и с ощутимой пользой для них. Наше сотрудничество с исполнительной властью Львова должно стать основой для определения наиболее важных потребностей в развитии общества и оперативного реагирования на них», — подчеркнул президент Meest Ростислав Кисиль.

Это уже не первая социальная инициатива компании Meest. В прошлом году оператор выделил 20 млн грн на закупку медикаментов и медицинского оборудования для украинских больниц, а также доставил во Львов первые партии экспресс-тестов, предметы защиты, лекарства, кислородные концентраторы и медицинское оборудование. В 2021 году Meest профинансировал закупку и доставку в местную Клиническую больницу скорой медицинской помощи современного хирургического робота Да Винчи.

Андрей Садовый и Ростислав Кисиль.

«Компания Meest более 30 лет работает по всему миру, но ее главный офис все эти годы неизменно находится во Львове. Meest не только создает рабочие места и платит налоги в городской бюджет — компания неоднократно помогала городу также социальными инициативами. Именно от власти Львова теперь будет зависеть, чтобы бизнес стал надежным партнером общины Львова в реализации социальных проектов. Это важно, потому что в условиях пандемии, к сожалению, мы слишком ограничены в собственных расходах на эти цели и программы», — отметил глава города Львова Андрей Садовый.

В пресс-службе Meest отмечают, что инициатива может стать хорошим примером для других бизнесов в вопросе реализации стратегий социальной ответственности перед общиной Львова.